Кыргыстан прекратил договор с Вашингтоном о размещении на своей территории военной базы "Манас"

Эта новость получила широкий резонанс во многих странах мира. В ближайшее время Бишкек выступит уже с официальным заявлением о ликвидации военного плацдарма. К слову, эту ситуацию правительства обеих стран оговорили еще 7 лет назад. Через аэродром "Манас" американцы перебрасывают грузы в Афганистан и дозаправляют самолеты. В Пентагоне по-прежнему заявляют, что хотели бы и дальше использовать территорию Кыргызстана, но если не получится, войска переведут на базы других стран.