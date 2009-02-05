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Кыргыстан прекратил договор с Вашингтоном о размещении на своей территории военной базы "Манас"

05 февраля 2009 08:52
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Эта новость получила широкий резонанс во многих странах мира. В ближайшее время Бишкек выступит уже с официальным заявлением о ликвидации военного плацдарма. К слову, эту ситуацию правительства обеих стран оговорили еще 7 лет назад. Через аэродром "Манас" американцы перебрасывают грузы в Афганистан и дозаправляют самолеты. В Пентагоне по-прежнему заявляют, что хотели бы и дальше использовать территорию Кыргызстана, но если не получится, войска переведут на базы других стран.

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