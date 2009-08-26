Квоту в 75% белорусской музыки в эфире отменят?

Решение о снижении квоты белорусской музыки в радиоэфире с 75 до 50% может быть принято в ближайшее время. - Готовится проект государственного решения, в соответствии с которым квота белорусской музыки может быть снижена с 75 до 50%, - сообщил агентству «Интерфакс-Запад
» источник в органах госуправления. По его словам, принятое несколько лет назад решение о «75-процентной квоте белорусской музыки, белорусских исполнителей в эфире радиостанций было правильным и своевременным. Это способствовало росту популярности белорусских исполнителей, появлению новых имен на белорусской эстраде. Но со временем белорусские слушатели почувствовали незаслуженное доминирование белорусских исполнителей зачастую сомнительного уровня в радиоэфире. Многие белорусские исполнители попросту застыли на одном уровне, перестали развиваться как творческие личности, помня о том, что в соответствии с обязательной квотой их все равно будут «крутить» в эфире. С целью улучшения конкурентной среды в музыкальной культуре готовится соответствующее решение о пересмотре квоты на звучание белорусской музыки».