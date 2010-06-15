Курманбек Бакиев просит Беларусь оказать гуманитарную помощь народу Кыргызстана

Политик в Минске встретился с журналистами и дал оценку последним событиям на своей родине. По мнению Бакиева, временное правительство не контролирует ситуацию в стране и не способно остановить кровопролитие.

Кроме этого, Курманбек Бакиев заявил о своей непричастности к беспорядкам. По его данным, причиной межнационального конфликта, который произошел в городе Ош, стала обыкновенная ссора между молодыми людьми кыргызской и узбекской национальностей в одном из казино.

Курманбек Бакиев:

– Я призываю, прежде всего, два братских народа – киргизский и узбекский – остановить это кровопролитие, ибо временное правительство неспособно это сделать. Поэтому, в этой ситуации поможет только благоразумие и выдержка. Я слышал, что аксакалы, пожилые люди, и с узбекской стороны, и с киргизской, пытаются что-то сделать, создают дружины, но эмоции переполняют край. Хотелось бы еще раз обратиться к руководителям стран-членов ОДКБ более оперативно и адекватно проявить реакцию на ситуацию в Кыргызстане, и помочь народам, проживающим в стране, восстановить стабильность и порядок.

Курманбек Бакиев подчеркнул, что не планирует возвращаться в Киргизию и заниматься политикой. Он также опроверг слухи о своей поездке в Турцию. Отвечая на вопрос журналистов, в каком статусе он в настоящее время пребывает, Бакиев сказал, что юридически нужно решение парламента о сложении полномочий президента. Такого документа принято не было.

Курманбек Бакиев:

– Я человек, который пришел из сферы производства, поэтому я сейчас изучаю законодательство Беларуси. Присматриваемся. Наверное, посоветуемся еще с Александром Григорьевичем, мы с ним встречались, обменивались мнением. Я сейчас особо не горю желанием куда-то идти, заниматься каким-то конкретным делом, потому что ситуация в Кыргызстане настолько беспокоит и тревожит, что в такой ситуации я просто не смогу работать, где бы ни был. Политикой заниматься не собираюсь. Хочу просто, как нормальный человек ходить по городу, общаться с нормальными простыми людьми.

Сегодня же Курманбек Бакиев обратился к руководству Беларуси за помощью пострадавшим от беспорядков регионам Киргизии.

Курманбек Бакиев:

– Я хочу обратиться к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко оказать гуманитарную помощь, не временному правительству Кыргызстана, а народу Кыргызстана. Тем, кто пострадал, семьям кыргызского и узбекского народа, именно этим людям. Потому, что ничего сейчас там не работает, все разграблено, все горит и просто может наступить тот момент, когда есть нечего будет людям.