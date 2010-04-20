Курманбек Бакиев находится в Минске

Александр Лукашенко после своей речи ответил на некоторые вопросы парламентариев. В частности, был вопрос о развитии взаимоотношений с Кыргызстаном. Александр Лукашенко отметил, что президент Кыргызстана Курманбек Бакиев в настоящий момент находится в Минске.

Александр Лукашенко:

Он мне позвонил, дал контактные телефоны, сказал, где он находится. Я его предупредил, что все наши разговоры прослушиваются, поскольку через российские СМИ начинают заявлять, что он в Беларуси.

Он не просил за себя, что меня поразило до слез. Он говорит: «Забери семью. Детей жалко, они ведь ни в чём не виноваты. Не надо меня». Я говорю: «Во-первых, тебе нужно обследоваться после этого всего, реабилитироваться. Ты не думай про детей, про семью — я и тебя заберу». «Тебе это будет во вред», — говорит. «Какой вред, ты Президент страны, ты хочешь к нам приехать — я тебя приму, как Президента страны, не какого-то там изгоя». Такой у меня разговор состоялся, и в костёле я открыто сказал об этом, когда уже все говорили, что он в Минске. Его в Минске не было.

И ситуация вокруг него начала осложняться. Не дай Бог, думаю, сдадут, схватят, пострадает семья. Его брата, который возглавлял Службу безопасности, начали искать, хотят повесить на него все эти смерти. Я всю эту ситуацию представил и ночью в понедельник поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку Бакиева в Минск, по его просьбе. Он об этом просил, и не единожды. Ночью в понедельник он был в Минске.

Мной назначена медицинская комиссия, проводим обследование Президента, всей его семьи. Картина не радужная, но я хочу заявить, что если ему нужна будет помощь, мы обязательно её окажем. Только четыре человека нам удалось принять здесь, в Минске. Они находятся у нас, под защитой нашего государства и лично вашего Президента.