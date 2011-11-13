Куда движется страна? Решения IV Всебелорусского народного собрания будут и дальше определять вектор развития

Совет министров в четвертый раз обсуждал план на 2012 год. Как обуздать кризис? Мнения в Совете министров разделились. Президент подверг резкой критике слишком реформаторские предложения правительства.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы считаем, что можем без значительных потерь для экономического роста достичь инфляции 19 процентов к декабрю. Шаги по предотвращению инфляции нужно предпринимать уже сейчас.

Это лишь один из вариантов. Другие предусматривали большую инфляцию - больший рост ВВП, низкую инфляцию – и падение Валового внутреннего продукта в минусы.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Жесткая денежно-кредитная политика, жесткая налогово-бюджетная политика, которые заложены в проекте прогноза на следующий год, позволит нам надеяться на то, что правительство справится с основной проблемой этого года – высокой инфляцией.

Вариант с минимальным ростом ВВП и 19-процентным ростом для Беларуси слишком реформаторский: темпы экономики надо снизить, денежный станок приостановить, кредитование госпрограмм отменить, а доходы населения оставить на уровне 2011 года. Это противоречит экономической стратегии на пятилетку, утвержденной IV Всебелорусским народным собранием. В четверг Александр Лукашенко напомнил, что кабинет министров «сформирован под конкретную задачу» - реализацию решений, принятых на IV Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко:

Честно говоря, меня в последнее всё больше и больше настораживает работа нашего правительства, Михаил Владимирович (Мясникович - ред.). Я не хочу давать каких-то оценок, скажу только одно: вы значительно уступаете прежнему правительству. Волокита какая-то лишняя, согласования, боязнь принятия решений — это еще полбеды. Но ваши последние предложения, не знаю, кто является их идеологом, идут вразрез с теми решениями, которые определило Всебелорусское народное собрание. А это уже недопустимо.

Если Вы хотите всё и вся перевести на рынок — и как когда-то известный ваш коллега, которому не то свиной шеи не хватило, не то другой части этого поросёнка, который говорил: «Давайте, Александр Григорьевич, отдадим это в частные руки, скинем с себя эту обязанность, и страна пойдёт». Так я ему на этот вопрос уже отвечал и Вы помните, Вы работали тогда Главой Администрации, что нам такая политика неприемлема. Я прошу придерживаться той политики, которая выработана Всебелорусским народным собранием и Президентом.

Александр Лукашенко потребовал от Совмина быть ближе к людям.

Александр Лукашенко:

Если вы не согласны с тем, что я говорю, давайте всех вас переведем на жизненные устои, те рельсы, по которым движется сегодня небогатая часть населения, а у нас это большинство населения. Попробуйте вы пожить в этих условиях. Вот тогда вы, видимо, поймете, что такое чистый рынок и как мы в этой ситуации должны действовать. В нашей ситуации очень часто нам приходилось раньше и придется впредь вручную регулировать некоторые процессы. А не то, что доллар подскочил, и давайте к этому доллару бегом все побежали. Надо начинать работать не в кабинетах, а непосредственно на земле, предприятиях — с рабочими и крестьянами. Тогда вы поймете, что такое рынок, как живет сегодня крестьянин, рабочий, да и уже большая часть интеллигенции. Я уже не говорю о врачах и учителях. Скоро мы будем действительно ходить в магазины, как в музеи.

Уже на следующий день глава Совмина политически откорректировал правительственный курс и на встрече с сенаторами заверил, что основные задачи пятилетки будут выполнены.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Действительно, макроэкономическая стабилизация идет достаточно тяжело и болезненно. Уверен, что созданный в прошлые годы экономический потенциал, принятые и намеченные решения по совершенствованию экономических отношений позволят Беларуси в текущей пятилетке в целом выполнить программу социально-экономического развития, которая была принята IV всебелорусским народным собранием.

Несмотря на все трудности, правительство одновременно с антикризисными мерами обещает и поддержку простым людям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».