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Кубинские власти оставили здание американской дипмиссии в Гаване без электричества

13 июня 2006 15:37
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Об этом сообщают информагентства. Кроме того, дипломатам регулярно отключают и центральное водоснабжение. По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства США, "Таким образом режим Кастро пытается помешать рассказать кубинцам о правах человека. Однако эта тактика ни к чему не приведет". Несмотря на перебои с водой и отсутствие централизованного электроснабжения, дипмиссия в полном объеме продолжает свою работу. При этом США не намерены в качестве ответной меры отключать свет и воду кубинской дипмиссии в Вашингтоне. "По крайне мере до тех пор, пока Куба аккуратно оплачивает счета за коммунальные услуги".

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