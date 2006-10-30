Куба остается приоритетом внешней политики Беларуси

Об этом заявил 30 октября Александр Лукашенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Рикардо Аларконом де Кесада.

"Сегодня нет необходимости концептуально рассматривать наши отношения, потому что мы давно, еще со времен Советского Союза, имеем конкретные направления сотрудничества", - отметил Глава белорусского государства.

Также о сотрудничестве двух сторон договорились на встрече в Минске председатель Палаты представителей Владимир Коноплев и Рикардо Аларкон де Кесада. Беларусь и Куба являются участницами Движения неприсоединения и поддерживают друг друга в международных организациях.

Об экономических контактах Беларуси и Кубы говорили сегодня и в Совете министров Беларуси. Руководитель кубинского парламента отметил прогресс в отношениях стран. Глава белорусского правительства подчеркнул, что в последнее время ряд совместных белорусско-кубинских проектов получили новый импульс развития. Так, началось сотрудничество в банковской сфере.