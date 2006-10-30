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Куба остается приоритетом внешней политики Беларуси

30 октября 2006 10:25
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Об этом заявил 30 октября Александр Лукашенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Рикардо Аларконом де Кесада.

"Сегодня    нет необходимости  концептуально рассматривать наши отношения,  потому что   мы   давно, еще со времен Советского Союза,  имеем  конкретные  направления  сотрудничества", - отметил Глава белорусского государства. 

Также о сотрудничестве двух сторон договорились на встрече в Минске председатель Палаты представителей Владимир Коноплев и Рикардо Аларкон де Кесада. Беларусь и Куба являются участницами Движения неприсоединения и поддерживают друг друга в международных организациях.
Об экономических контактах Беларуси и Кубы говорили сегодня и в Совете министров Беларуси. Руководитель кубинского парламента отметил прогресс в отношениях стран. Глава белорусского правительства подчеркнул, что в последнее время ряд совместных белорусско-кубинских проектов получили новый импульс развития. Так, началось сотрудничество в банковской сфере.

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