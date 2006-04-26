Куба оказывает помощь жертвам аварии на ЧАЭС

Более 20 тысяч детей из пострадавших от чернобыльской катастрофы районов получили медицинскую помощь на Кубе за период с 1990 года, сообщают кубинские власти в связи с 20-й годовщиной аварии на чернобыльской АЭС.16 лет назад на Кубе приступили к выполнению специальной программы оказания медицинской помощи и реабилитации детей из наиболее пострадавших от радиации районов Украины, России и Беларуси. Каждый больной ребенок проходит лечение и отдыхает на морских курортах острова в течение трех месяцев. При этом здесь проводят как сложные хирургические операции, включая пересадку костного мозга, так и психологическую реабилитацию детей.