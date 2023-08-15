Кто стоит за событиями в Нигере, или чему надо поучиться у американцев?

Блок западноафриканских государств готовит военную интервенцию в Нигер. Вторжение под управлением Франции и США не требует ни санкций Совбеза ООН, ни Североатлантического совета НАТО, ни структур ЕС. О том, чем предвоенная ситуация отличается и одновременно похожа на украинскую – в программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

75 % энергии во Франции вырабатывают атомные станции, хотя в среднем по Европе доля атомной энергии – 25 %. Откуда разбежка в три раза? Дело в том, что французы, в отличие от немцев и стран Восточной Европы, где остались советские АЭС, сохранили контроль над колониями в Африке. Это позволяло им годами покупать уран ниже рыночной стоимости, почти бесплатно. Расчеты за уран ведутся не за валюту, а за так называемый колониальный франк. Это фантики, которые печатают сами французы для бывших колоний. Ходят эти колониальные франки в 14 странах Африки, в том числе в Нигере, где недавно был военный переворот. А все, кто используют колониальный франк, обязаны держать свои золотовалютные резервы в казначействе Франции. Так работает система неформального контроля. Да, можно сменить власть на выборах или военным путем, но ваши деньги все равно остаются у французов.

Второй момент, который влияет на стоимость африканского сырья – это радикальные группировки. Почему богатые и вооруженные до зубов западные страны не могут победить бандитов в шлепанцах и на мопедах? Кстати, на этом во многом строится их идеология. Они искренне считают, что им помогает Аллах. Но на самом деле французы с ними и не воюют, а пытаются создать равновесие, чтобы ни одна исламистская группировка не могла усилиться и сбросить дружественное французам правительство. Например, в Африке уже лет 20 действует «Аль-Каида» и местная группировка «Боко-Харам». Это радикальный ответ на колониальную политику западных стран. Белые вас грабят, а мы установим шариат, запретим западное образование и обеспечим вам безопасность. Чтобы обеспечить безопасность, эти прекрасные люди похищали девочек, убивали школьников и студентов, которые поступали в университеты, а еще практиковали людоедство, чем в Африке никого не удивишь. Андрей Лазуткин:

От Боко-Харам только в одной Нигерии погибло более 30 тысяч человек и полмиллиона стали беженцами, то есть это полноценная война, с которой никакой Французский легион не мог справиться. И тогда французы запускают в Африку ИГИЛ, который на тот момент начал терять позиции в Сирии. Не то чтобы их водили за руку, но им не мешали и не трогали. Так у местных группировок появился новый конкурент, который их сдерживает вместо французской армии. Такая же искусственная ситуация была в Сирии во время гражданской войны, а до этого – в Ливии. Каждая такая группировка имеет свою оперативную территорию, откуда ее невозможно выбить из-за рельефа, например, джунглей. Группировки борются между собой за расширение зон контроля и за местное население. Но никто не может победить, потому что не хватает сил.

Такое равновесие может длиться не просто годами, а десятилетиями. Пример тому Сомали, где американцы не смогли установить контроль одним ударом и начали дробить и обезглавливать местные группировки. В итоге страна распадается на лоскутное одеяло из банд, а каждая такая банда контролирует свою небольшую территорию. У американских теоретиков это называется «управляемый хаос». Если на такой территории есть нефть, алмазы, полупроводники – это прекрасно. Потому что их можно покупать у местных полевых командиров за цену в 5-6 раз ниже рынка. Рассчитываться можно старым оружием, которое все равно пошло бы в утиль. Или колониальными франками, которые ничего не стоят, их французы сами печатают и сами ставят обменный курс. Вот такие прекрасные схемы расчета за сырье работают в Африке. А нам рассказывают, что Африка бедная, потому что там нет демократии. Но задача французов – оборонять не демократию, а свои рудники. И все западные ЧВК, которые работают в Африке, это в основном охранные структуры, которые охраняют активы иностранных компаний от террористов и местных ОПГ. Это такие расслабленные колониальные войска. На их фоне «вагнеровцы», которые танками, артиллерией и самолетами брали Бахмут, выглядят полноценной армией, которая может взять под контроль целое государство.

Как все это связано с нашими проблемами? Вы часто слышали, что Украину тоже называют колонией. Это не совсем так: да, Украина полностью находится на балансе блока НАТО, от военных кредитов до прямых поставок техники и боеприпасов, и будет колонией потом, когда придет время рассчитываться. Но если завтра им перестанут поставлять оружие, фронт моментально рухнет. Потому что армию снабжают с колес, через неделю им будет нечем воевать. Однако для России это не означает победу. Есть риск, что страна распадется на зоны территориального контроля, как это происходило в Сирии, Ливии, а сегодня происходит в Центральной Африке. Поляки рассчитывают именно на такой вариант, поэтому держат свои силовые структуры в постоянной готовности. А распад, если он будет, может занять и год, и два, и десять лет – смотря сколько продлится снабжение. Сирия тому пример, когда конфликт ведется на ограниченной территории и не останавливается, а при этом 35 % страны разделены на зоны между турками, курдами и американцами. В нашем случае может быть затяжная война в центральных областях Украины и потом иностранные войска на западе страны.

Андрей Лазуткин:

Но вы могли заметить, что Президент очень спокойно говорил о Польше в последнее время, включая больной вопрос с картами поляка. Конечно, всегда остается риск военной провокации и наша армия к этому готова. Но если посмотреть на ситуацию шире, то американцы никому не дадут резко усилиться за счет присутствия в Украине и тем более в Беларуси. Они будут сдерживать своих союзников от агрессии, чего бы Польша ни хотела. Не верите? Давайте вернемся в Африку. Казалось бы, Франция объявила военную интервенцию в Нигер, и США должны помочь союзнику восстановить демократию. Но вместо этого между Францией и США возник конфликт. В Нигер, ничего не говоря французам, полетела договариваться Виктория Нуланд. Оказалось, что американцы уже не требуют смены власти, а согласны на освобождение бывшего президента. Конечно, в этом есть политика – если бы французы провели успешную операцию, это бы подняло авторитет Франции среди бывших колоний: «Смотрите, белый господин нас не бросил». Американцам это не надо.

Но еще важнее то, что Франция добывала в Нигере дешевый уран, и США не выгодно, чтобы французы восстановили контроль над разработками. Французы должны покупать американское топливо для своих АЭС. Или американский сжиженный газ, а в самом плохом случае – российские ТВЭЛы, которые уже научились делать для западных реакторов. Все это будет одинаково дорого для французской экономики, и Францию будут душить экономически так же, как Германию. В этом главная американская задумка. И если Германию ослабляет война в Украине и ее последствия, то Францию будут ослаблять проблемы в Африке. Это к вопросу о том, кто стоит за военным переворотом в Нигере. В нем тут же обвинили русских, и может быть, кому-то приятно так считать. Но у США в Нигере было целых две военные базы, которые прекрасно продолжают работать после переворота. А новый руководитель Генштаба Нигера проходил обучение в Вашингтоне, и именно с ним встречалась Виктория Нуланд.