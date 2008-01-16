Крушение белорусских самолетов в Сомали - террористический акт

Об этом заявил генеральный прокурор страны Петр Миклашевич. Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Правоохранительные органы не теряют надежды привлечь к ответственности виновных лиц. В их поиске наша страна сотрудничает с ООН.

Напомним, 9 марта 2007 года в Могадишо при перевозке грузов для миротворческой миссии ООН был подбит белорусский самолет Ил-76 авиакомпании "Трансавиаэкспорт". 23 марта там же потерпел катастрофу другой транспортный самолет Ил-76 этой же авиакомпании. Погибли 11 членов экипажа - граждан Беларуси.