Кость Бондаренко: Для ЕС дело Юлии Тимошенко является поводом для того, чтобы заблокировать пункт о европейских перспективах Украины

Не дня без строчки: найти в Киеве газету, которая совсем ничего не пишет о «деле Тимошенко» сегодня проблематично. Остальные СМИ тоже не отстают. И даже состоявшееся накануне акция, приуроченная ко Дню Свободы, и та имела к экс-премьеру непосредственное отношение. Дважды.

Во-первых, Юлию Тимошенко вспоминали как героиню «оранжевых» событий, а во-вторых, ее сторонники начали собираться именно у стен СИЗО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И ажиотаж вокруг бывшей главы кабинета легко объяснить. Дела, по которым уже вынесено решение и которые еще только предстоит рассмотреть суду, касаются всех украинцев. Ведь они связаны с межгосударственными экономическими соглашениями. Впрочем, есть в них и сугубо частная, но от этого не менее общественная составляющая. Как заявил первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, «одно из дел расследуется налоговой милицией. По факту уклонения от уплаты налогов как директора фирмы «Единые энергетические системы Украины» Тимошенко, так и гражданки Тимошенко».

Кость Бондаренко, политолог (Украина):

Для ЕС дело Юлии Тимошенко является в первую очередь поводом для того, чтобы заблокировать один очень важный для Украины пункт — пункт о европейских перспективах Украины. Европа, у которой достаточно много противоречий внутри, у которой тоже есть проблема с правосудием — там и дело Ширака, и дело, возбуждённое против Берлускони, дело против исландского премьера — там Европа не акцентирует внимание на этих вопросах. А вот Тимошенко является для них очень выгодным аргументом в споре с Украиной.

Вердикт суда по недавно предъявленным обвинениям, в том числе и по их налоговой составляющей, еще только предстоит услышать. Однако, уже сейчас ясно: неуплата налогов Тимошенко — если она имела место и если это будет доказано — станет исключительно криминальным аспектом дела экс-премьера. И опасность нынешней политизации этого аспекта со стороны Запада очевидна. Расследованию это не поможет. А вот прецедент по переводу налоговых дел в политическую плоскость для махинаторов в том числе и в Европе, и в США будет создан. А ведь, к примеру, ФРГ только совсем недавно добилась от Швейцарии двухмиллиардной компенсации по налоговым делам. Вопрос об аналогичных выплатах со стороны альпийского государства в пользу Америки рассматривается в эти дни. И устраивать политическую кампанию по этому поводу пока никто даже не думает. Даже в Швейцарии.

Дать возможность самим разобраться со своими налоговыми вопросами — вот то, чего хотят сегодня в Украине. И это еще одна причина, почему дело Тимошенко так интересует местные СМИ и не только их.