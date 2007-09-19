Коррупционных преступлений стало меньше

Случаи взяточничества и злоупотреблений служебным положением в этом году выявляют не так часто, как в прошлом.

Но это не заслуга правоохранительных органов, причина в их недостаточно эффективной работе. К такому выводу сегодня пришли на заседании Межведомственной комиссии при Совете безопасности.

Статистика как известно знает все. В том числе и то, что жить в Беларуси стало безопаснее. Преступлений за 8 месяцев этого года совершено на 6,5% меньше. Однако специалистов беспокоит раскрываемость правонарушений - около 50%. Если убийства и тяжкие преступления раскрываются в абсолютном большинстве случаев, то лишь каждый третий виновный в краже привлекается к ответственности.

Громкие коррупционные дела зачастую становятся достоянием общественности. Вот последние из них. Завершено уголовное дело в отношении бывшего начальника ракетно-артиллеристского вооружения Министерства обороны Республики Беларусь. Офицер с большими звездами на погонах распродавал технику, которая находилась на балансе Министерства.

А в Речице при получении взятки задержан руководитель одной из государственных строительных организаций. Предприимчивый чиновник за предоставление подряда на ремонт многоэтажного дома частной строительной фирме "принял в подарок" круглую сумму. В целом же случаев взяточничества и злоупотребления служебным положением в этом году выявлено значительно меньше, чем в прошлом. Правоохранители не склонны считать этот факт следствием общего улучшения криминогенной обстановки.

Беларусь первой на просторах СНГ приняла специальный закон о коррупции. Бороться с нечистыми на руку чиновниками в нашей стране умеют. Причем делают это без лишнего шума.

