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Корея: Юг и Север заключают мирный договор

03 октября 2007 07:32
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В списке самых обсуждаемых международных событий 2 октября саммит Южной и Северной Кореи. Второй, за все время существования этих стран. Главная тема - заключение мирного договора, ведь и спустя полвека после войны корейцы живут в состоянии шаткого перемирия.
2 октября 2007 года впервые глава Южной Кореи отправился на встречу  с лидером КНДР Ким Чен Иром. Вместе с супругой он пересек желтую линию. Именно так обозначена граница между двумя государствами.
Межкорейский саммит продлится три дня. Сегодня никаких заявлений для прессы не было.

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