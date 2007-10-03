Корея: Юг и Север заключают мирный договор

В списке самых обсуждаемых международных событий 2 октября саммит Южной и Северной Кореи. Второй, за все время существования этих стран. Главная тема - заключение мирного договора, ведь и спустя полвека после войны корейцы живут в состоянии шаткого перемирия.

2 октября 2007 года впервые глава Южной Кореи отправился на встречу с лидером КНДР Ким Чен Иром. Вместе с супругой он пересек желтую линию. Именно так обозначена граница между двумя государствами.

Межкорейский саммит продлится три дня. Сегодня никаких заявлений для прессы не было.