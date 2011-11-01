Координатор программ Фонда ООН: Уровень женской занятости в Беларуси высокий по сравнению с другими европейскими странами

Об этом в программе «Правда» на СТВ сообщила Татьяна Гапличник, координатор программ Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси.

Татьяна Гапличник:

Несмотря на то, что количество людей растет, рождение детей снижается. Можно сказать, что это общемировая тенденция. В Беларуси среднеевропейская картина. Важный фактор – когда женщина может совмещать и работу, и семью. Уровень женской занятости в Беларуси высокий по сравнению с другими европейскими странами. Это всегда двойная нагрузка, которую мы уже скоро сможем узнать благодаря бюджету времени, который теперь будет проводиться в республике. В скандинавских странах мужчин вынуждают участвовать в семье. Это материальные факторы, отпуск по уходу за ребенком, который не может взять другой член семьи. В Норвегии и Швеции папа должен выбрать несколько недель, и этот отпуск нельзя взять никому другому.