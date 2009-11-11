Кооперация — перспективное направление отношений Беларуси и Азербайджана

Об этом Александр Лукашенко заявил 9 ноября в интервью азербайджанскому информационному агентству Trend News.

Беседа прошла в преддверии визита в Беларусь Президента Азербайджана. Ильхама Алиева ожидают в нашей стране завтра.

Два государства успешно сотрудничают в экономике, однако имеющийся товарооборот не отвечает потенциалу. За последние 5 лет он возрос в 10 раз и составил чуть более ста миллионов долларов, а может достигнуть полумиллиарда. В Азербайджане необходимо создавать совместные производства и торговать с третьими странами, что государства сегодня успешно и делают: в области техники, электроники, оптики, радиоэлектроники, наукоемких производств. Беларусь также заинтересована сотрудничать в области строительства и поставлять в Азербайджан любую технику.

Александр Лукашенко подчеркнул, что во время официального визита Ильхама Алиева в Беларусь стороны оговорят многие проблемы, которые придадут динамику и дополнительный импульс сотрудничеству двух стран.