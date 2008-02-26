Консультации экспертов стран ОДКБ пройдут сегодня в Москве

Эксперты обсудят создание единого визового и миграционного пространства.

По их мнению, обеспечение безопасного развития государств-членов организации невозможно без свободного перемещения людей, товаров и капиталов между ними. В плане подготовки к консультациям изучены элементы действующей в Европе Шенгенской системы, проанализирована нормативная база СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС.

В ряду последних - безвизовый режим передвижения граждан между всеми государствами-членами ОДКБ, формирование Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Кроме того, совершенствуется взаимодействие правоохранительных органов и миграционных ведомств.

