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Консультации экспертов стран ОДКБ пройдут сегодня в Москве

26 февраля 2008 08:54
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Эксперты обсудят создание единого визового и миграционного пространства.

По их мнению, обеспечение безопасного развития государств-членов организации невозможно без свободного перемещения людей, товаров и капиталов между ними. В плане подготовки к консультациям изучены элементы действующей в Европе Шенгенской системы, проанализирована нормативная база СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС.

В ряду последних - безвизовый режим передвижения граждан между всеми государствами-членами ОДКБ, формирование Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Кроме того, совершенствуется взаимодействие правоохранительных органов и миграционных ведомств. 

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