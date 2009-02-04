Конституционный суд принял сегодня ежегодное Послание Президенту Беларуси и обеим палатам Парламента

В документе отмечается, что наша страна развивается как демократическое социальное правовое государство, основанное на фундаментальных конституционных принципах. Здесь же сформулированы конкретные предложения по совершенствованию правовой системы республики, с целью дальнейшего обеспечения прав и свобод граждан. В соответствии с декретом Президента №14, Конституционный суд существенно расширил свои полномочия. В частности, ему теперь предоставлено право обязательного предварительного контроля законов, принимаемых белорусским Парламентом на стадии подписания их Президентом. В прошлом году в Конституционном суде рассмотрели 102 таких законопроекта.

