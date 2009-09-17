Конституционный суд Молдовы признал назначение М.Гимпу законным

Конституционный суд Молдовы на своем заседании сегодня признал назначение председателя парламента Михая Гимпу временно исполняющим обязанности президента законным.

Конституционный суд констатировал наличие обстоятельств, оправдывающих объявление должности президента Молдовы после отставки с занимаемого поста Владимира Воронина вакантной и назначение председателя парламента Михая Гимпу временно исполняющим обязанности президента.

КС признал соответствующим Конституции соответствующее постановление парламента, принятое 11 сентября.

Представители Партии коммунистов оспаривали законность решения парламента о назначении спикера Михая Гимпу временно исполняющим обязанности президента, считая, что парламент мог принять решение о назначении только после того, как КС установит наличие обстоятельств, при которых необходимо назначить и.о.президента, и подтвердит вакантность должности президента, сообщает БЕЛТА.