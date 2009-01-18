Конфликт в Секторе Газа урегулируется, если будут четко соблюдаться резолюции Совета безопасности ООН

Об этом сегодня заявил чрезвычайный посол Палестины в нашей стране Мунтасер Абу Зейд. Во время наземной и воздушной военных операций израильской армии против исламистского движения ХАМАС были убиты более 1200 человек, в том числе более 400 детей. Израильтяне за тот же период потеряли десять солдат и трёх мирных жителей. Напомним, Беларусь поддерживает резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию арабо-израильского конфликта. Наша страна осуждает применение военной силы, в результате которого гибнут мирные жители. Стороны должны решать конфликт за столом переговоров, считает официальный Минск.