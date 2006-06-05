Конфискация транспорта, в котором нелегально провозилась контрабанда, перестанет быть обязательной

Глава государства Александр Лукашенко подписал Указ "Об административной ответственности за сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь". Согласно документу, при провозе через границу контрабанды на сумму до 40 базовых величин транспортные средства со специально изготовленными тайниками не будут подлежать обязательной конфискации, как это было предусмотрено до настоящего времени. Таким образом, на практике будут исключены случаи, когда за провоз отдельными пассажирами продуктов и иных товаров без ведома перевозчика, последнего обязательно лишали транспорта. Конфискация транспортных средств, в которых провозили контрабандные товары, отныне будет применяться только по решению суда с учетом характера совершенного правонарушения и наличия вины перевозчика.