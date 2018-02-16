Конференция по безопасности открывается в Мюнхене 16 февраля. Какие темы на повестке дня?

Новости Беларуси. В Мюнхене 16 февраля открывается традиционная конференция по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже более полувека политическая элита собирается в центре Баварии, чтобы обсудить самые актуальные проблемы, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество. На два дня сюда съедутся лидеры ведущих мировых экономик, члены правительств и эксперты – всего около 500 высокопоставленных гостей. По количеству и составу участников Мюнхенский конгрeсс может сравниться разве что с Генассамблеей ООН. Здесь ожидают 20 глав государств и правительств и примерно 40 руководителей внешнеполитических ведомств.