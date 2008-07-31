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Конференция Движения Неприсоединения завершилась в Тегеране

31 июля 2008 07:42
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Предложения Беларуси по борьбе с торговлей людьми включены в Итоговый документ Министерской встречи стран ДН. Включены также инициативы Беларуси о создании международного механизма по обеспечению всеобщего равноправного доступа к технологиям использования альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов во второй день встречи провел переговоры со своими коллегами из Венесуэлы и ЮАР по всему комплексу двусторонних отношений. Также руководитель белорусского внешнеполитического ведомства дал интервью ведущим иранским информационным агентствам, телеканалам и международному спутниковому телеканалу Press TV.

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