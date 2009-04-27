Кондрусевич: аудиенция Папы Римского имеет большое значение

Беларусь – это не только мост между Европой и Западом, но и уникальное место, где соседствуют православие и католичество, ислам и иудаизм.

Всего в Беларуси сосуществуют 25 конфессий. В нашей стране государство и церковь разделены, однако именно государство чаще всего играет роль связующего звена между конфессиями, что и отмечают представители религий.

– Моральное значение Ватикана, как центра католицизма и как государства, – в мире очень большое. Мы видим, что в Минск, почти каждую неделю приезжает кто-то из Евросоюза, Беларусь пригласили в «восточное партнёрство», Беларусь приглашена на европейский саммит в Праге, – это только процесс. И в этом процессе очень большое значение имеет тот визит, который проходит сегодня, и аудиенция, которую Папа дал Президенту Беларуси, – рассказал телеканалу СТВ Архиепископ Митрополит Минско-Могилевской Архиепархии Тадеуш Кондрусевич.

– У белорусской православной церкви складываются неизменно конструктивные, доброжелательные отношения, как с руководством, так и с верующими традиционных для республики религиозных вероисповеданий. Как в рамках социального служения, образовательных и благотворительных мероприятий, так и на уровне богословского диалога, – считает заведующий юридической службой Белорусской православной церкви Андрей ОЛЕШКО.

– В своей конфессии, как и в других – в том числе католической, православной. Мы сотрудничаем, встречаемся, находим общий язык и будем прилагать все усилия, чтобы наше государство укреплять, – рассказал телеканалу СТВ председатель республиканского религиозного объединения «Духовное управление мусульман в Республике Беларусь» Исмаил ВОРОНОВИЧ.