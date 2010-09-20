Кому на выборах Президента в Беларуси будет тяжелее всех?

Загадка недели: что общего у коммунальщиков и оппозиции? Ответ прост: хроническая неготовность. Но если для первых как снег на голову – зима, то для вторых – выборы. И тут уже вне зависимости от времени года. И вне зависимости от уровня выборов. В этом году ситуация повторилась. Как только депутаты озвучили дату, оппозиционные персонажи тоже не стали молчать. И озвучили претензии. Местами очень противоречивые.

Не успел еще последний депутат покинуть Овальный зал после голосования по дате президентских выборов, а СМИ и интернет взорвались комментариями потенциальных претендентов и их соратников. Противоречивыми, надо сказать. То дата выборов их устраивает, то подготовиться времени нет. О своих президентских амбициях более десятка персоналий заявили кто зимой, а кто по весне. То, что причины в другом, уже не стесняясь, говорят и близкие к самой оппозиции эксперты.

Александр Федута, журналист:

– У нас же, обратите внимание, чем меньше шансов на победу, тем больше желающих поучаствовать в выборах. Это как раз объяснимо. Потому что когда шансы есть, ты должен отвечать и должен работать. А когда шансов нет, значит, ты находишь 20 тысяч долларов для самораскрутки и пропаганды своего имени в узком кругу заинтересованных людей.

Владимир Жирихин, политолог (Россия), «Радио Свобода»:

– Труднее всего придется оппозиции, потому что оппозиция явно совершенно не готова выдвинуть достойного соперника.

Валерий Карбалевич, политолог:

– Оппозиция к выборам не готова. Я имею в виду, что серьезно бороться за власть оппозиция не готова. Поэтому для оппозиции, по большому счету, дата выборов не имеет большого значения. Оппозиция, судя по всему, не собирается быть серьезным соперником на этих выборах.

Naviny.by:

– Партии действуют по принципу: «не догоню – так согреюсь». Мол, хоть продвинем свои программы да бренды. Обыватель спрашивает в лоб: если не Лукашенко, то кто? Когда этих «кто» до черта и они пихаются локтями, обыватель плюет: ну вот, между собой каши сварить не могут, а туда же – страной рулить!

Традиционный сценарий оппозиционной выборной неготовности в этот раз отличается, разве что большим количеством претендующих. А так все те же – провалы в выдвижении единого кандидата, да разговоры о том, как трудно при нехватке материальных ресурсов, но это как сигнал SOS потенциальным спонсорам.

Владимир Некляев, лидер движения «Говори правду»:

– Для Белоруссии и двух-трех миллионов долларов достаточно для участия в президентской кампании. Но для проведения настоящей полноценной кампании с прицелом победить, нужны другие деньги, порядка 20 миллионов долларов.

Ярослав Романчук, экономист:

– Для Белоруссии бюджет избирательного штаба в 10 миллионов и больше – это серьезные деньги.

Александр Милинкевич, лидер движения «За свободу»:

– По европейским меркам, минимальный бюджет политика, идущего на выборы, рассчитывается исходя из одного доллара на каждого гражданина страны.

Андрей Санников, лидер гражданской компании «Европейская Беларусь»:

– У нас нет средств, чтобы противостоять Лукашенко.

Впору задаться вопросом: где деньги? Вследствие «разборок» внутри самого оппозиционного стана в прессу нет-нет, да и просачивается информация о размере финансовой поддержки, тех самых зарубежных грантов. Причем, скорбят о деньгах западных налогоплательщиков их же СМИ. После президентских выборов в Беларуси 2001 года американская «Christian Science Monitor» написала, что за семь лет, начиная с 1994 года, белорусская оппозиция присвоила или растратила не по назначению 24 млн. долларов западной помощи.

Борис Каморский, журналист:

– Ежегодная матпомощь «гражданскому обществу» со стороны различных фондов достигала 9 млн. долларов. Из них разбазаривалась либо банально разворовывалась примерно треть, а в год перед президентскими выборами-2001 – даже две трети.

Так что ни с чем, да и ни с кем, новым оппозиция на выборы не идет. И то, что давно известно в самой стране, теперь уже видят и за ее пределами. И не только прагматичный Запад. Так, неравнодушный к белорусским оппозиционерам российский политик Борис Немцов, выступая в конце августа на конференции в Москве, говорил о том, что просто с болью наблюдает за подготовкой белорусской оппозиции к выборам: ни тебе единого кандидата, ни договоренностей вменяемых людей.

Борис Немцов, член движения «Солидарность» (Россия):

– Сейчас она раздроблена, разрозненна, на выборы идет дюжина кандидатов, что очевидно гарантирует поражение. Кремлю не на кого ставить.

А ведь именно Кремль стал пристанищем последней надежды. К нему обращены не только взоры. По крайней мере, претенденты и их соратники свои частные поездки в Белокаменную позиционируют теперь как переговоры, если не в самом Кремле, так уж точно с источниками к нему приближенными. И тут уже не до чистоты собственных политических позиций и взглядов. Люди, претендующие на высшую власть, меняются просто на глазах.

Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии:

– Не допустим превращения Беларуси в плацдарм для красно-коричневых из России (1997 год, акция оппозиции в Минске);

– Роль отношений России с Беларусью очень велика (2009 год, конференция «Беларусь-Россия: рокировка или перезагрузка?»).

Андрей Санников, лидер гражданской компании «Европейская Беларусь»:

– Для мяне зразумела, што нiякi саюз з Расеяй (падкрэслiваю – нiякi!) ня будзе накiраваны на падтрымку дэмакратычнай i незалежнай беларускай дзяржавы. Тамму калi гаворка iдзе пра беларускую дзяржаву, гэта можа быць толькi ў Эўропе і ў НАТО (2007 год, з кнігі «Беларусь – ні Эўропа, ні Расея. Меркаваньні беларускай эліты»);

– С Россией давно пора выстраивать нормальные отношения. Российская федерация всегда будет стратегическим партнером Беларуси. …Россия очень важный для нас партнер. И не просто поставщик энергии (2010 год, интервью литовскому порталу «delfi.lt»).

Владимир Некляев, лидер движения «Говори правду»:

– Я никогда не воспринимал Москву и московских политиков как врагов. Я их воспринимал как нормальных капиталистических хищников, преследующих свой интерес. …Угрозы для Беларуси я вижу со стороны России. …Вообще, российская элита не воспринимала Беларусь. Для них мы – русские, но испорченные, которых надо лечить (2010 год, интервью «Еўрапейскаму радые для Беларусі»);

– Эти же не бедные люди являются источником финансирования кампании: я достучался до людей из России – и они согласились поддержать инициативу (2010 год, интервью белорусскому порталу «date.bs»).

Результат: никогда еще они не были так близки к провалу. До него осталось ровно два месяца. И нового сценария у оппозиции, кстати, тоже не будет: об этом сценарии она заявила не то, что до подведения результатов выборов, но и вообще – до оглашения их даты.

11 сентября в Минске на конференции «Моладзь БНФ» ее экс-лидер Франак Вечерко заявил, что структура не должна оказывать поддержку какому-либо кандидату на пост главы государства. Основная цель «Моладзи БНФ» – организация протестных акций, в том числе – в день проведения президентских выборов на Октябрьской площади Минска.

Naviny.by:

– Ну и какая Площадь, если несколько оппозиционеров набирают по 3-5%? Эти результаты, что ли, прикажете защищать?

Анна Бунькова на неделе о тех, кому на выборах будет тяжелее всех.