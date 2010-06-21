Коморовский и Качиньский поборются за электорат Наперальского

На выборах президента Польши лидирует Бронислав Коморовский. За него проголосовали более 41% избирателей. Его главного оппонента Ярослава Качиньского поддержали менее 35%. Таким образом, эти два политика выходят во второй тур выборов, который состоится 4 июля.

Польский Центризбирком подсчитал результаты 94% бюллетеней. По ним, Бронислав Коморовский пока получает в первом туре 41,22% голосов. У его главного соперника – Ярослава Качиньского – 36,74%. То есть сейчас разрыв между основными кандидатами почти 5%.

Впрочем, накануне, поздно вечером, Бронислав Коморовский уже праздновал победу в первом туре. Тогда стали известными данные экзит-пулов, по большинству из них Коморовский набрал от 5 до 10% больше, чем Качиньский. Но что интересно, первым в качестве победителя к народу вышел совсем не Коморовский. Впереди него гордо шел лидер правящей партии «Гражданская платформа» премьер Польши Дональд Туск. И пока Коморовский благодарил всех со сцены, его однопартиец Туск, как бы нехотя, раздавал интервью.

Бронислав Коморовский, кандидат в президенты Республики Польша, и.о. президента Республики Польша:

– Мы мобилизуем все силы, всю свою энергию, для того, чтобы увеличить отрыв ко второму туру президентских выборов, к 4 июля. Прошу очень, прошу от всего сердца бороться до конца за лучшее будущее польского народа.

Со сцены Коморовский благодарил не только избирателей, которые отдали ему свои голоса, но еще и кандидата Гжегожа Наперальского – лидера Союза демократических левых сил. Все это не зря. Данные, приходящие в Центризбирком, пока подтверждают результаты экзит-пулов. У Наперальского почти 14% голосов избирателей. И теперь, когда во второй тур вышли Коморовский и Качиньский, а сомнений в этом уже нет никаких, каждый из них будет бороться за голоса электората Наперальского.

Вопрос сейчас в том, кого поддержит левый демократ. Ведь вчера, также, закинул удочку с благодарностью еще и Ярослав Качиньский. А в итоге и вовсе констатировал, что ключ к победе – это уверенность в своей победе.

Ярослав Качиньский, кандидат в президенты Республики Польша, лидер партии «Право и справедливость»:

– Во втором туре будет выбор между двумя путями развития Польши. Я поздравляю Коморовского с отличным результатом. Но мы разные люди. И порой, слишком разные.

Что касается того, как голосовали поляки, то по данным ЦИК на участки вчера пришло чуть больше половины избирателей. Очень низкую явку констатировали члены избиркомов в регионах, пострадавших от наводнения. В среднем, она на уровне 35%. Фактически, все, что остается сейчас Польше – это 4 июля снова собираться на участки. Именно на этот срок в стране намечен второй тур голосования.

Наталья Копотева, телекомпания СТВ, Польша.