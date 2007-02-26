Коммунистическая молодежь Венгрии и Беларуси укрепляет сотрудничество

В Беларусь с дружественным визитом прибыла делегация Союза коммунистической молодежи Венгрии. Это объединение, куда входят молодые рабочие, служащие, студенты, ученики и учителя, сотрудничает с многочисленными зарубежными молодежными организациями, принимает активное участие в международном движении солидарности. В планах гостей - официальные встречи с руководством белорусского парламента и Министерства образования. В ЦК БРСМ сегодня состоится подписание договора о двустороннем сотрудничестве. Намечена также широкая экскурсионная программа.