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Коммунистическая молодежь Венгрии и Беларуси укрепляет сотрудничество

26 февраля 2007 10:08
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В Беларусь с дружественным визитом прибыла делегация Союза коммунистической молодежи Венгрии. Это объединение, куда входят молодые рабочие, служащие, студенты, ученики и учителя, сотрудничает с многочисленными зарубежными молодежными организациями, принимает активное участие в международном движении солидарности. В планах гостей - официальные встречи с руководством белорусского парламента и Министерства образования. В ЦК БРСМ сегодня состоится подписание договора о двустороннем сотрудничестве. Намечена также широкая экскурсионная программа.

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