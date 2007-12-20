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Комитет госконтроля проверит выполнение поручения Президента по импортозамещению

20 декабря 2007 15:46
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130 миллиардов рублей возвращено в доход государства Комитетом госконтроля в результате проведенных за 11 месяцев текущего года проверок. Такую информацию сегодня Президенту страны сообщил руководитель главного контролирующего ведомства Беларуси Зенон Ломать. Глава Комитета госконтроля проинформировал Александра Лукашенко об основных сферах народного хозяйства, где были проведены проверки. Президент поручил Комитету госконтроля проверить выполнение его поручения по импортозамещению.
# Комитет госконтроля

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