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Комитет госконтроля Беларуси с учетом требований Президента намерен перестроить свою работу

22 мая 2008 17:30
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Об этом главе государства сегодня сообщил руководитель главного контролирующего ведомства страны Зенон Ломать. Он рассказал, что Комитет будет не только заниматься выявлением фактов нарушений, но и принимать соответствующие меры реагирования. Зенон Ломать проинформировал Президента об итогах деятельности Комитета госконтроля за 4 месяца текущего года. И сообщил о результатах проверки выполнения предприятиями страны программ импортозамещения.
# Комитет госконтроля

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