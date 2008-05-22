Комитет госконтроля Беларуси с учетом требований Президента намерен перестроить свою работу
Об этом главе государства сегодня сообщил руководитель главного контролирующего ведомства страны Зенон Ломать.
Он рассказал, что Комитет будет не только заниматься выявлением фактов нарушений, но и принимать соответствующие меры реагирования. Зенон Ломать проинформировал Президента об итогах деятельности Комитета госконтроля за 4 месяца текущего года. И сообщил о результатах проверки выполнения предприятиями страны программ импортозамещения.