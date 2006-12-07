Комиссия Конгресса США обнародовала доклад о ситуации в Ираке

Его авторы называют политику страны по отношению к Ираку неэффективной, а гуманитарную ситуацию - катастрофической. На эту войну штаты израсходовали 400 миллиардов долларов. Группа экспертов представила рекомендации относительно выхода из нынешней ситуации. Члены комиссии призвали администрацию к поэтапному выводу к началу 2008 года основной части американских сил. А также призвали Белый дом постараться вовлечь Иран и Сирию в процесс стабилизации в Ираке.