Командующего войсками оппозиции в Триполи пытали агенты ЦРУ

Командующий войсками повстанцев в Триполи возглавляет радикальное движение «Ливийская исламская боевая группа».

Командующий войсками оппозиции в Триполи Абдулхаким Белхадж в интервью газете «Индепендент» рассказал, что подвергался пыткам со стороны агентов ЦРУ, после того как был арестован в Малайзии в 2004 году. По словам Белхаджа, он был арестован по обвинению в террористической деятельности. Затем американцы перевезли его в тюрьму в Таиланде, где подвергли пыткам. Позже он был передан ливийским властям и помещен в тюрьму в Триполи.

«Я провел в тюрьме семь лет, в течение этого времени я находился в одиночном заключении и подвергался пыткам. Мне три года не разрешали принять душ», - заявил Белхадж. Генерал сообщил, что если у него будет такая возможность, он привлечет к ответственности американских агентов, которые с ним жестоко обращались.

