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Кофи Аннан покидает пост генсека

19 декабря 2006 11:41
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Прощальная пресс-конференция Кофи Аннана пройдет 19 декабря в штаб-квартире ООН. Дипломат, выдвинутый на этот пост африканским континентом, возглавлял организацию в течение 10 лет. Его мандат истекает 31 декабря. Пока Аннан не раскрывал планов на будущее, однако ранее дал понять, что, возможно, займется воплощением "зеленой революции" на своем родном африканском континенте. Напомним, бывший министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун официально вступит в должность генерального секретаря ООН 1 января 2007г.

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