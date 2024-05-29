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Кочанова о сотрудничестве Беларуси и Китая: мы должны проводить политику по отстаиванию наших интересов

29 мая 2024 18:52
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Во главе политики Беларуси и Китая – народ, а на внешнем контуре – мир, согласие, суверенитет и независимость. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэ Цзи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова о сотрудничестве Беларуси и Китая: мы должны проводить политику по отстаиванию наших интересов-1

Сотрудничество в сферах образования, науки, культуры и здравоохранения – основные направления межпарламентского взаимодействия Беларуси и Китая. Стороны нацелены продолжать совместную подготовку кадров, а также внедрять новые совместные образовательные и исследовательские программы. Есть и общая стратегическая цель на международной арене – формирование справедливого многополярного миропорядка, не приемлющего диктат, политическое и санкционное давление на суверенные государства. Особое значение в этом играют региональные и международные организации, такие как ШОС, ОДКБ, БРИКС и другие.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Несмотря на те обстоятельства, которые складываются вокруг наших стран, это и попытка санкционного давления, и, конечно, вмешательство во внутренние дела наших стран – мы понимаем, что вместе мы должны и в дальнейшем будем проводить политику совместную наших стран, дружественную, по отстаиванию наших интересов, интересов наших стран.

Кочанова о сотрудничестве Беларуси и Китая: мы должны проводить политику по отстаиванию наших интересов-4

Рабочий визит белорусской парламентской делегации в Пекине завершится завтра, 30 мая. Финальный пункт насыщенной программы – посещение Музея истории Коммунистической партии Китая.

История белорусско-китайских отношений насчитывает более трех десятилетий. Напомним, в 2023 году лидеры двух стран приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху. В дни визита парламентской делегации Беларуси в КНР подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Кочанова о сотрудничестве Беларуси и Китая: мы должны проводить политику по отстаиванию наших интересов-7

Хань Чжэн, заместитель председателя Китая:
Налицо практические достижения двусторонней кооперации. В прошлом году товарооборот превысил 8 миллиардов долларов. Мы заинтересованы в высококачественном участии Беларуси в реализации инициативы «Один пояс – один путь».

Кочанова о КНР: самое главное, что мы ментально близки. Наши подходы в политике очень схожи – подробности.

# Беларусь-Китай # Наталья Кочанова

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