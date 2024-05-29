Кочанова о сотрудничестве Беларуси и Китая: мы должны проводить политику по отстаиванию наших интересов

Во главе политики Беларуси и Китая – народ, а на внешнем контуре – мир, согласие, суверенитет и независимость. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэ Цзи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество в сферах образования, науки, культуры и здравоохранения – основные направления межпарламентского взаимодействия Беларуси и Китая. Стороны нацелены продолжать совместную подготовку кадров, а также внедрять новые совместные образовательные и исследовательские программы. Есть и общая стратегическая цель на международной арене – формирование справедливого многополярного миропорядка, не приемлющего диктат, политическое и санкционное давление на суверенные государства. Особое значение в этом играют региональные и международные организации, такие как ШОС, ОДКБ, БРИКС и другие.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Несмотря на те обстоятельства, которые складываются вокруг наших стран, это и попытка санкционного давления, и, конечно, вмешательство во внутренние дела наших стран – мы понимаем, что вместе мы должны и в дальнейшем будем проводить политику совместную наших стран, дружественную, по отстаиванию наших интересов, интересов наших стран.