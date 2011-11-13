Кобяков, посол Беларуси в России: Задача посольства - урегулировать отрицательное сальдо с РФ. Тогда курсовая политика в Беларуси будет более стабильной, чем сегодня

«Вторым правительством» должно стать белорусское посольство в России. И действительно, половина внешней торговли Беларуси приходится именно на долю России. Возглавить это «второе правительство» поручено на неделе Андрею Кобякову. Он ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

Как-то непривычно называть Вас послом, потому что Вы десять лет работали вице-премьером в Правительстве. Вы, наверное, в этом смысле рекордсмен. В Книгу рекордов Правительства Вас можно занести.

Андрей Кобяков: В общем-то, да. Пока ближайший год —два, наверное, только отдельные члены вице-премьерского корпуса смогут повторить этот результат. Хотя самой цели такой в жизни не стояло.

Президент часто называл вас «главным экономистом страны». И сегодня мы с Россией строим не политические в большей степени, а основанные на экономике, прагматичные отношения. Поэтому, как Вы объясняете, Вас назначили послом?

Андрей Кобяков: Ну, наверное, во многом моя вице-премьерская работа предыдущая была связана с развитием торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и с нашими основными торгово-экономическими партнерами.

Большой опыт накопили на этом поприще.

Андрей Кобяков: Да, да, большой опыт, большой круг знакомств. Наверное, наступил этап, когда это все может быть востребовано в иных качествах. Ну, я, в общем-то, благодарен судьбе за то, что она мне предоставляет и такой уникальный случай, возможность работы Чрезвычайным и Полномочным Послом в той стране, откуда я родом, в том городе, где я родился. Хотя, честно говоря, как-то я никогда не задумывался над тем, что судьба предоставит мне такой случай снова вернуться в свой alma-mater. Вся моя семья никогда не ставила себе целью вернуться обратно в Москву. Нас более чем устраивает Республика Беларусь в плане уже сформировавшегося менталитета, условий жизни, круга знакомств, друзей. Тем не менее, раз судьба так распорядилась, если опыт наработанный, знания востребованы в этом направлении, то я готов их во всем объеме применить.

Андрей Владимирович, а вот в народе обычно считают, что посол — это такая почетная должность, если, извините, не халявная. Но мы-то знаем, что в России совсем не так. У Беларуси с Россией отношения сложные. Поэтому работать послом в России не только трудно, но и еще, с карьерной точки зрения, опасно.

Андрей Кобяков: Если исходить из опасности в карьерном смысле слова, то не надо было работать и на всех предыдущих должностях. Даже начиная со старшего мастера на заводе Вавилова, потом на заводе диапроекторов в Рогачеве. Но вообще говорить о посольстве Республики Беларусь в Москве, с точки зрения исполнения только представительских функций, говорить, что там такая нагрузка будет простая, не приходится.

Но прежде всего, наверное, Беларусь — Россия. Это же наш главный торговый партнер. И президент, когда Вас назначал, сказал, что это «второе правительство». Посольство — это «второе правительство» белорусское в Москве.

Андрей Кобяков: Это во многом связано с тем, что мы вышли на новую ступень интеграции. Сложилась такая ситуация, когда в формате трех (Беларусь — Россия — Казахстан), в формате Таможенного союза, Единого экономического пространства нам представилась возможность решить ряд вопросов, которые в силу ряда причин не были до конца завершены в рамках Союзного государства. Но сейчас возникает новая задача. Не завершая решение базовых экономических вопросов на сегодняшнем этапе, нужно двигаться и думать, как жить дальше. В этом плане опыт, наработки, которые были сделаны Беларусью и Россией в рамках Союзного государства, очень востребованы при работе «тройки».

Мне кажется, что на кануне Нового года, когда мы вступаем в Единое экономическое пространство, и в рамках «тройки», и в рамках «двойки» президенты должны встретиться.

Андрей Кобяков: Да, предполагаются форматы и «тройки», и «двойки». Или, может быть, даже два формата «тройки», поскольку в стадии завершения внутригосударственных процедур находится новый договор о Евразийской экономической комиссии. И предполагалось, что в конце года главы государств будут рассматривать текущую поездку, трехстороннюю, по тем вопросам, которые планировались.

Вопрос можно? Это вопросы сложные или нет? Вот мы сегодня уже можем сказать, что мы готовы с первого января начать новую жизнь в Едином экономическом пространстве?

Андрей Кобяков: Вы знаете, если кто-то думает, что первого января что-то такое наступит, абсолютно другое, или поезда начнут ходить в другую сторону и в другое время, конечно, этого не произойдет. По большому счету мы к этому идем поступательно и последовательно, и даже ряд соглашений, которые вступают в силу с первого января 2012 года, имеют ряд переходных периодов, в течение которых стороны будут выходить на те или иные условия.

Ну, хорошо. Поезда с первого января в другую сторону не пойдут. А нефть и газ по другим ценам пойдет в Беларусь из России?

Андрей Кобяков: Ну, я Вам скажу, что по нефти тема такая, что мы еще 10 декабря 2010 года подписали соответствующее соглашение по условиям торговли нефтью и нефтепродуктами между Беларусью и Российской Федерацией. В общем-то, условия торговли нефтью и нефтепродуктами были выровнены. Таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты сняты. Осталась одна проблема в том, что на этапе реализации договоренности в январе 2011 года возникла проблема уплаты премии поставщикам нефти в Республику Беларусь. Но сейчас идут переговоры активно о размере этой премии (кстати, она существовала и раньше). Только вопрос в размере этой премии, чтобы она не стала своего рода заменителем бывшей таможенной пошлины.

А газ? Мы уже привыкли, что к Новому году с газом что-то происходит: или отключают, или…

Андрей Кобяков: Я не буду забегать вперед. Глава государства достаточно подробно об этом говорил в средствах массовой информации. Была информация соответствующих министерств энергетики, которые ведут непосредственные переговоры. Есть хорошая перспектива того, что будет в ближайшее время заключено соглашение по поставкам газа. Это будет сделано на такой значительный промежуток времени до 2015 года, если мне не изменяет память. В соглашении, которое было подписано в декабре прошлого года, предусматривается, что Беларусь, Российская Федерация и Республика Казахстан перейдут на равнодоходные цены к 1 января 2015 года. Речь идет о том, каким образом будет выстроен этот переходный период, когда Российская Федерация будет ускоренно двигаться, повышая цену у себя для выхода на равнодоходные, а Республика Беларусь будет с ростом этим притормаживать с тем, чтобы мы в 2015 году оказались на одном уровне цен.

Андрей Владимирович, а товарооборот? За товарооборот тоже получать каким-то способом… Мы с Россией торгуем в соотношении 1:2. На рубль продаем, а на два рубля покупаем. Что нужно сделать, чтобы выровнять? Цены на газ и на нефть снизить или больше продавать?

Андрей Кобяков: Вы знаете, надо делать и то, и другое, но я бы не стал говорить, что мы на рубль туда, а надо обратно к себе.

Так это итоги первого полугодия.

Андрей Кобяков: Вы и правы, и одновременно не совсем. Вы правы с точки зрения количественного анализа, но, с точки зрения качественного анализа, я бы здесь немного по-другому ситуацию характеризовал. Мы значительный объем сырья в Российской Федерации приобретаем. Это касается нефти, которую мы перерабатываем и реализуем на другие страны. Не в Россию, не в Беларусь, а в третьи страны. Поэтому часть, допустим, импорта, которую мы в Российской Федерации приобретаем, потом отбивается, как у нас экономисты говорят, в третьи страны. Поэтому говорить, что мы рубль на рубль, доллар на доллар должны торговать с Российской Федерацией, я бы не стал. Конечно, это было бы хорошо. На сегодняшний момент я бы характеризовал состояние торговли другими цифрами, например, я для себя лично, будучи, как Вы выразились, «экономистом страны»…

Это не я. Это президент всегда Вас так называет.

Бывало. Я характеризую условия внешней торговли, объем внешней торговли без учета нефти, нефтепродуктов и природного газа.

Хотя без этого не обойтись…

Андрей Кобяков: Да-да, конечно. Но понимаете, я просто хочу охарактеризовать. Если с товарооборота с РФ снять минеральное топливо, всем остальным как мы торгуем? Они поставляют нам свою сложнотехническую продукцию, сельхозпродукцию, и мы им туда отправляем. Так вот в 2008 году сальдо за весь год, хороший год, помните, там кризис только немножко цепанул, только где-то четвертый квартал, было 843 миллиона долларов положительного сальдо в пользу Беларуси. В 2009 году был миллиард и 132 миллиона. В 2010 — 2180. За январь — сентябрь 11 года — более четырех миллиардов.

Вы сейчас рассуждаете не как экономист, а как хитрый экономист. Или даже как журналист. Это же подтасовка. Давайте исключим молочные продукты…

Андрей Кобяков: Нет-нет. Дело вот в чем. Почему я минеральное топливо немножечко вывел за скобки, там есть нюанс, что мы значительную часть приобретаем и реализовываем в третьи страны. Там надо смотреть общий баланс. А если характеризовать торговлю именно теми товарами, где наиболее высокая добавлена стоимость, там, где требуется максимальная потребность научного, технологичного, кадрового потенциала при производстве и экспорте, мы не говорим о том, что мы сокращаем импорт из России. Поставки Российской Федерации в Республику Беларусь растут, но одновременно наш экспорт растет еще быстрее. Это источник, за счет которого мы будем отыгрывать и отыгрываем то отрицательное сальдо, которое формируется в торговле с Российской Федерацией. Наша задача как посольства за счет этого экспорта в максимальной степени урегулировать отрицательное сальдо с Российской Федерацией, чтобы выйти на положительный баланс страны.

И, чтобы валюты было больше, да?

Да. Если будет положительный торговый баланс, то будет достаточное вложение валюты, чтобы удовлетворять спрос как юридических лиц, так и физических лиц, и соответствующая курсовая политика, которая будет проводиться в стране более стабильно, чем это происходит сегодня.

Вот еще один источник валюты, правда заемный. Вы же, кроме того, что посол в России, еще и постоянный представитель в ЕврАзЭс. Второй транш кредита в ЕврАзЭс мы получим в ближайшее время или нет?

Андрей Кобяков: Думаю, что да. Особых технических препятствий не должно было остаться. Я думаю, в ближайшее время эта тема должна быть разрешена в пользу белорусской стороны.

Вы о ЕврАзЭс хорошо говорите, обо всех интеграционных структурах, но сегодня все чаще говорят, что Россия хочет свернуть (Ну, СНГ, может, уже и мы хотим свернуть) СНГ, Союзное государство.

Андрей Кобяков: Никто СНГ сворачивать не собирается. Нет такого желания.

Ну, или скажем, больше акцентироваться на Евразийском Союзе. Это главный проект будущего.

Андрей Кобяков: Я считаю, что, Юрий Васильевич, Вы не очень правы, что создание Евразийского Союза в ущерб СНГ, или принижая роль СНГ.

Я предполагаю.

Я в свое время был координатором Республики Беларусь в СНГ, будучи вице-премьером. Я хочу сказать, что мы не ценим роль СНГ. Не ценим, примерно из той же самой поговорки: что имеем, не храним, потерявши, плачем. Есть многие вещи, которые для нас кажутся абсолютно естественными, поскольку они еще были со времен Советского Союза. Но не факт, когда уже 11 независимых государств должны были все сохранить в неизменном виде. Оно сохранено во многом и преобразовано, приумножено, согласовано сторонами, и стороны этим пользуются: движение поездов, обмен электроэнергии, связь, беспошлинная торговля, перемещение граждан без визы. Это все считается само собой разумеющимся, а это СНГ. Никто не собирается от СНГ отказываться. В рамках СНГ формируются разные уровни интеграции, разноскоростной интеграции.

А какая из них будет самой скоростной? Вот Евразийский Союз быстро сможем построить или нет?

Андрей Кобяков: Насчет скоростей, если так в шутку, надо определиться с теми попугаями, которыми мы эти скорости будем мерить, поскольку это что? Количество соглашений в год, исполнение каких-то обязательств в секунду? Это относительное понятие «разноскоростная». Просто есть более глубокая интеграция, есть менее глубокая интеграция. Естественно, три стороны, создавших Таможенный союз, а сейчас уже никто не сомневается, я думаю, что он создан, ведь внутренних границ в рамках Таможенного союза нет. Сейчас у нас и Беларусь — Россия, и Беларусь— Казахстан границ нет, если раньше было таможенное оформление, то сейчас его нет. Плюс единый контур, единые ввозные таможенные пошлины по всему контуру России, Беларуси и Казахстана. Можно говорить о том, что Таможенный союз состоялся.

Андрей Владимирович, Вы попали в свою тему, потому что Вы этой темой занимались долгие годы. Все-таки мы о многом поговорили. А какие Ваши главные, первые цели, когда Вы приедете в Москву и начнете работу послом? Что Вы должны сделать?

Андрей Кобяков: Абсолютно правильно мы сделали акцент в начале разговора, что, конечно, фундаментом всей работы являются торгово-экономические отношения. Работа посольств страны выстроена таким образом, что это является приоритетом, но специфика работы посольства Республики Беларусь в Российской Федерации такова, что в российской Федерации самая большая белорусская диаспора проживает. Там есть масса друзей страны, потенциал которых нужно в максимальной степени использовать на формирование более благоприятного имиджа. Но, к сожалению, в Российской Федерации огромная часть общества стала колебаться в оценке происходящего в Республике Беларусь.

То есть Вы уже четко понимаете, что нужно делать. А чемоданы уже собрали? Когда вы уезжаете в Москву?

Андрей Кобяков: В понедельник.

Свой день рождения, через неделю, Вы отметите по месту рождения? Я не ошибаюсь, да?

Андрей Кобяков: Да. Вы знаете, таких дней рождения у меня было не так много. Все они имели место быть, когда я там учился. С тех пор мне больше не удавалось этого сделать. Но я из дня рождения не делаю какое-то такое уж большое событие. Это обыкновенный, простой и тихий семейный праздник. В кругу друзей — не более того.

Я сказал об этом только лишь для того, чтобы поздравить Вас с наступающим днем рождения, поздравить с новым назначением.

Андрей Кобяков: Спасибо. С днем рождения не поздравляют.

Хорошо. С назначением на эту приятную и ответственную работу.

Андрей Кобяков: Спасибо.

Мы надеемся, что посол Андрей Кобяков в России внесет свой вклад и сделает так, что российско-белорусские отношения улучшили жизнь каждого белоруса, потому что в конечном счете и от Вас это зависит.

Андрей Кобяков: Спасибо большое. Но вот Вы сказали словосочетание «приятная работа». Я не хочу сказать, что она неприятная, просто это ответственная, большая работа. Может быть, иногда, к сожалению, так, видимо, придется, она будет и неприятная. Но нужная работа. Этот самый главный внутренний принцип я для себя сформировал.