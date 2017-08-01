КНР отмечает 90-летие Народно-освободительной армии: поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 1 августа в Китае отмечают 90-летие Народно-освободительной армии. На торжественном собрании, посвященному юбилею, китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР никогда не пойдет на компромисс в вопросе суверенитета, безопасности и интересов своего развития.

Накануне в Поднебесной прошел военный парад с участием 12 тысяч военнослужащих и сотен единиц техники. Почти половину из представленного вооружения показали впервые.