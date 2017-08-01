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КНР отмечает 90-летие Народно-освободительной армии: поздравления направил Александр Лукашенко

01 августа 2017 10:15
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Новости Беларуси. 1 августа в Китае отмечают 90-летие Народно-освободительной армии. На торжественном собрании, посвященному юбилею, китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР никогда не пойдет на компромисс в вопросе суверенитета, безопасности и интересов своего развития.

Накануне в Поднебесной прошел военный парад с участием 12 тысяч военнослужащих и сотен единиц техники. Почти половину из представленного вооружения показали впервые.

КНР отмечает 90-летие Народно-освободительной армии: поздравления направил Александр Лукашенко-1

Председателя КНР с 90-летием создания Народно-освободительной армии Китая поздравил Александр Лукашенко.

КНР отмечает 90-летие Народно-освободительной армии: поздравления направил Александр Лукашенко-4

Лидер нашей страны подчеркнул, что «Взаимодействие Беларуси и Китая в военной и военно-технической областях является образцом взаимовыгодного сотрудничества, имеющего доверительный всесторонний стратегический характер. Также Президент высказал уверенность, что проводимая под руководством Си Цзиньпина реорганизация и модернизация армии повысят степень её готовности реагировать на потенциальные угрозы стабильности и безопасности», – говорится в поздравлении.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко

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