КНР отмечает 90-летие Народно-освободительной армии: поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 1 августа в Китае отмечают 90-летие Народно-освободительной армии. На торжественном собрании, посвященному юбилею, китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР никогда не пойдет на компромисс в вопросе суверенитета, безопасности и интересов своего развития.
Накануне в Поднебесной прошел военный парад с участием 12 тысяч военнослужащих и сотен единиц техники. Почти половину из представленного вооружения показали впервые.
Председателя КНР с 90-летием создания Народно-освободительной армии Китая поздравил Александр Лукашенко.
Лидер нашей страны подчеркнул, что «Взаимодействие Беларуси и Китая в военной и военно-технической областях является образцом взаимовыгодного сотрудничества, имеющего доверительный всесторонний стратегический характер. Также Президент высказал уверенность, что проводимая под руководством Си Цзиньпина реорганизация и модернизация армии повысят степень её готовности реагировать на потенциальные угрозы стабильности и безопасности», – говорится в поздравлении.