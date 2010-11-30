КНДР впервые признала наличие ядерной программы

Правда, с оговоркой, что программа создана для мирных целей.

При этом главное информационное агентство Северной Кореи указывает, что развитие объектов ядерной энергетики в будущем станет еще более активным. В мировом сообществе признают, что пока Пхеньян не имеет технологий для этого, но опасаются, что КНДР активно ищет методы получения высокообогащенного урана, что, в свою очередь, позволит этой стране создать ядерную бомбу.

В 2009 году после испытания в КНДР ядерного оружия были заморожены шестисторонние переговоры по ядерной проблеме Корейского полуострова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».