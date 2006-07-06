Прямой эфир

КНДР не намерена отказываться от ракетных испытаний

06 июля 2006 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом говорится в заявлении официального представителя северокорейского МИД. В документе подчеркивается, что это никоим образом не связано с шестисторонними переговорами по ядерной проблеме Корейского полуострова. Запуск ракет назван <обычными военными тренировками, направленными на укрепление обороноспособности страны>. Пхеньян, по всей видимости, готовит новый запуск <Тэпходон-2>. Ракета находится на заключительном этапе подготовки к старту, однако еще не установлена на пусковую площадку. Пхеньян предпримет <всесторонние ответные меры> в случае, если к Северной Корее будут применены санкции, заявил сегодня заместитель главы дипломатической миссии КНДР при ООН Хан Сон Рель.

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Витебскую область
06 июля 2006 08:19

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Витебскую область

05 июля 2006 15:00

На повестке дня - противодействие терроризму и незаконному обороту наркотиков

04 июля 2006 14:25

Были войска железнодорожными, станут - транспортными