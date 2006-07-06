КНДР не намерена отказываться от ракетных испытаний

Об этом говорится в заявлении официального представителя северокорейского МИД. В документе подчеркивается, что это никоим образом не связано с шестисторонними переговорами по ядерной проблеме Корейского полуострова. Запуск ракет назван <обычными военными тренировками, направленными на укрепление обороноспособности страны>. Пхеньян, по всей видимости, готовит новый запуск <Тэпходон-2>. Ракета находится на заключительном этапе подготовки к старту, однако еще не установлена на пусковую площадку. Пхеньян предпримет <всесторонние ответные меры> в случае, если к Северной Корее будут применены санкции, заявил сегодня заместитель главы дипломатической миссии КНДР при ООН Хан Сон Рель.