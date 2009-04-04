КНДР держит мир в напряжении

В любую минуту может состояться запуск северокорейской ракеты-носителя. Пхеньян заранее объявил, что собирается отправить в космос свой спутник связи. Однако США, Япония и Южная Корея подозревают, что под видом мирного запуска КНДР намерена провести испытания баллистической ракеты. В соседних государствах приняты повышенные меры безопасности. По всей Японии приведены в готовность системы ПРО и ПВО - в Токио обещают сбить ракету, если она пролетит над японской территорией.