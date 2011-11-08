Климатическое оружие - небывалая засуха в России спровоцирована американцами?

HAARP — засекреченный объект американских военных. Это гигантская сеть из 360 антен. Вместе они составляют мощный излучатель сверхвысоких частот. С помощью этих антен в верхний слой атмосферы Земли можно направить электрический импульс и разогреть отдельные участки до очень высокой температуры. По эффективности это можно сравнить с гигантской микроволновой печью, излучение которой можно сфокусировать в любой точке земного шара. Во всех официальных документах HAARP называют комплексом для изучения ионосферы Земли. Но работают там только военные ученые, строжайший уровень допуска, ежегодно на развитие этой системы из бюджета выделяются миллионы долларов. Даже самые наивные эксперты не верят, что власти выделяют такие средства на изучение полярных сияний, и признают, что HAARP может быть настоящим оружием. Владимир Захаров, в 1981–1991 гг заместитель государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды:

«Мы прервем связь, мы прервем навигацию в северных районах, начиная с 65 широты и выше, мы нарушим действие систем наведения ракет, если такие будут запускаться в нашу сторону или с нашей территории». Конечно, это получается что-то вроде оружия. HAARP выбрасывает в ионосферу огромное количество энергии, которая уничтожает другие радиоволны. На околоземной орбите вращается несколько тысяч спутников. Если на один из них установить специальный передатчик, он начнет излучать сигнал высокой частоты. Слой атмосферы в месте излучения резко уменьшится, получится подобие увеличительного стекла. Через это стекло начнут проходить радиоактивные солнечные лучи, которые раньше отражались от атмосферы. Они раскалят воздух и землю. Этот эффект и называют ионной линзой. По мнению экологов, небывалая засуха в России началась именно из-за этого эффекта. А все потому, что антенны HAARPа передавали электрические импульсы на американские спутники. Они и разогрели отдельные участки атмосферы над центральной частью России до аномальной температуры.

В конце июля прошлого года из строя вышли 2 американских спутника. Совпадение это или нет — неизвестно. Но именно после этого антициклон, который 1,5 месяца стоял над центральной частью России, начал двигаться. По словам экспертов, метеорологические спутники были не чем иным, как климатическими пушками. Своим излучением эти пушки удерживали антициклон на одном месте. Контролировать его таким образом, по словам ученых, можно сколь угодно долго. Неподвижный антициклон в свою очередь будет блокировать приближающиеся циклоны с дождями.

Эксперименты по влиянию на природу начались еще в 50-х годах 20 века. Климатическое оружие США применяли против многих стран В Югославии американцы разгоняли облака перед началом бомбардировки, а во Вьетнаме они распылили в воздухе 90000 тонн гербицидов, проливные дожди, которые они вызвали, погубили всю растительность. На месте джунглей появились болота. Станислав Козлов, доктор физико-математических наук:

Они хотели вызвать наводнение. Это им удалось, но побочный эффект заключался в том, что те вещества, которые они распыляли для уничтожения растительности, очень серьезно повлияли на людей. Во время «холодной войны» одним из самых засекреченных проектов американских военных была операция по уничтожению сельского хозяйства СССР. Главные житницы страны Соединенные Штаты хотели засушить. План базировался на розе ветров вокруг СССР. Военные США хотели прекратить движение циклонов в сторону Европейской части страны. Так они собирались вызвать засуху. СССР спасли размеры. Управлять погодными условиями на такой огромной территории американцам тогда оказалось не под силу. Эксперты утверждают, что и в Советском Союзи велись разработки подобного рода. Это засекреченная научно-исследовательская лаборатория «Сура». Здесь располагался мощнейший излучатель, который должен был изучать акустические процессы в атмосфере Земли и следить за всей территорией США. Ученые считают, что с его помощью можно было вызывать землетрясения и цунами. Но в 90-е годы из-за недостатка финансирования исследования в «Суре» прекратились. Сегодня эта база заброшена. Но американские ученые предполагают, что в России до сих пор проводятся секретные эксперименты по применению геофизического оружия. США уверены, что результатом таких испытаний стал в 2005 году ураган «Катрина», который почти уничтожил Новый Орлеан.