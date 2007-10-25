Китайские инвестиции приходят в Беларусь

Официальный Минск готов создать все необходимые условия для расширения бизнеса в Беларуси китайского холдинга "Mидэа Group".

Об этом заявил сегодня Президент страны Александр Лукашенко, встречаясь с руководством холдинга. Глава государства подчеркнул, что бизнес компании "Midea" в нашей стране будет под надежной защитой. В свою очередь, руководство китайского холдинга подтвердило намерение инвестировать в Беларусь и дальше.

Сфера приложения инвестиционного интереса китайских гостей, впрочем, как и объемы вложений в нашу страну - пока коммерческая тайна. Но присутствие на встрече у Президента генерального директора Горизонта немного приоткрыло завесу тайны. Белорусский производитель бытовой техники и китайский инвестор, как выяснилось, уже партнеры по бизнесу.

Папка с ярким названием "Добро пожаловать" и карты 2 стран - руководитель одного из крупнейших предприятий телевизионной отрасли Беларуси Юрий Предко с этим набором пришел на встречу в Резиденции. С китайскими гостями он уже знаком, так же как и с китайскими инвестициями.

Владелец холдинга "Midea" Хэ Сянцзень в Беларуси в первый раз. Делится с Александром Лукашенко своими впечатлениями от пребывания в нашей стране. Отмечает красоту, спокойствие и порядок и желание белорусских коллег работать вместе. Гость из Китая говорит, что за короткий срок пребывания в Беларуси у него появилась уверенность в необходимости инвестировать в нашу страну.

Беларусь и Китай с некоторых пор называют себя стратегическими партнерами. Основы торгово-экономического сотрудничества для начала были заложены на политическом уровне. Прорыв в стратегии взаимодействия Беларуси и КНР получился после визита Александра Лукашенко в Поднебесную.

Активный политический диалог плавно перешел в экономическую плоскость. Миллиард долларов - такова цена белорусско-китайского взаимодействия, сумма, впервые озвученная Александром Лукашенко во время пребывания в Китае в 2005 году. В итоге: Китай готов вкладывать инвестиции, Беларусь готова создавать приемлемые условия для инвесторов.

