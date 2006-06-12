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Китайские банкиры знакомятся с белорусской экономикой

12 июня 2006 11:36
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Главная цель визита - переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества между банковскими учреждениями двух стран. Сегодня Китайская народная республика является одним из основных экономических партнеров Беларуси. В стране зарегистрировано 13 предприятий, созданных с участием китайских инвесторов.Китайские финансисты намерены ознакомиться с белорусской банковской системой, посетить ряд крупных предприятий столицы.
Главными объектами  внимания китайской делегации сегодня станут концерны <Белэнерго> и <Беллегпром>. 13 июня гости планируют посетить  Минский тракторный завод, <Горизонт>, технический центр <Бест> и  другие предприятия.

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