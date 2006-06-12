Китайские банкиры знакомятся с белорусской экономикой

Главная цель визита - переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества между банковскими учреждениями двух стран. Сегодня Китайская народная республика является одним из основных экономических партнеров Беларуси. В стране зарегистрировано 13 предприятий, созданных с участием китайских инвесторов.Китайские финансисты намерены ознакомиться с белорусской банковской системой, посетить ряд крупных предприятий столицы.

Главными объектами внимания китайской делегации сегодня станут концерны <Белэнерго> и <Беллегпром>. 13 июня гости планируют посетить Минский тракторный завод, <Горизонт>, технический центр <Бест> и другие предприятия.