Китайская система организации спорта имеет много общего с белорусской

8 июня Александр Лукашенко встретился с председателем Главного государственного управления физкультуры и спорта КНР, президентом Олимпийского комитета Китая Лю Пэном.

В Китае действует широкая сеть спортивных школ и клубов, школ-интернатов и училищ, созданы национальные команды, организовано научное и диспансерное обслуживание. Отличие организации белорусского спорта состоит лишь в масштабах охвата населения и, соответственно, большем количестве учебных, научных и медицинских заведений, непосредственно работающих на спорт, в том числе высших достижений. В Китае - около 50 различных учебных заведений, которые подчиняются Главному государственному управлению физической культуры и спорта.

Заслуги главы Олимпийского комитета КНР в олимпийское движение и за вклад в развитие белорусско-китайского спортивного сотрудничества оценены белорусской стороной по достоинству. Александр Лукашенко вручил гостю орден Национального олимпийского комитета Беларуси. Китай окажет содействие в подготовке белорусских спортсменов к Олимпиаде в Пекине. Эту договоренность между двумя странами подтвердил президент Олимпийского комитета КНР. Наших спортсменов в преддверие Олимпиады примут заранее - для прохождения акклиматизации. Уже есть договоренность о проведении их совместной подготовки с китайскими коллегами по 12 видам спорта.

Александр Лукашенко поблагодарил Китай за содействие и подчеркнул, что для наших олимпийцев будет очень полезен опыт Китая. КНР в последнее время занимает стабильно лидирующее положение в списке олимпийских стран. Из 122 медалей, завоёванных спортсменами Поднебесной на последних двух Олимпийских играх, почти половина - золотые.