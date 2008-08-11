Китай упрощает механизм выделения Беларуси кредитов под совместные проекты

Договоренность об этом была достигнута в ходе недавней встречи Главы государства Александра Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.

Президент вернулся из Пекина накануне, а уже сегодня эксперты двух стран говорят о возможном увеличении объемов кредитных ресурсов и соответственно – потенциальном начале интересных совместных проектов.

Эта поездка в Пекин для белорусской делегации напоминала почти спринтерский забег: многочисленные встречи, обсуждение насущных проблем в политике и экономике и даже тренировка на хоккейном льду. Встреча с председателем КНР Ху Цзиньтао, с инвесторами компании Ситик, посещение Олимпийской деревни и церемонии открытия Игр-2008. Организация последних особенно впечатлила Президента.

Небольшое отступление от официальных мероприятий – посещение хоккейной площадки в Пекине. Главный тренер нашего прославленного хоккейного клуба "Юность-Минск" Михаил Захаров впервые тренировал китайских детей. Подрастающее поколение Поднебесной команды белорусского тренера, как не удивительно, понимало без переводчика.

Договоренность об обмене юными спортсменами была достигнута прямо на льду: так что минский хоккейный клуб в ближайшее время ожидает новых подопечных. В ходе этой поездки белорусы и китайцы вообще договаривались быстро. Языковой барьер не оказался помехой. Самые положительные эмоции у обеих сторон вызвали взаимные цифры товарооборота.

О кредитах Президент Александр Лукашенко и председатель КНР Ху Цзиньтао говорили как в формате 1 на 1, так и в расширенном. Посол Беларуси в Поднебесной Анатолий Тозик, сопровождавший весь переговорный процесс, позже подтвердил: Китай готов упростить механизм выделения Беларуси кредитных ресурсов под совместные взаимовыгодные проекты.

В напряженном графике визита в Пекин Александр Лукашенко нашел время, чтобы пообщаться с журналистами: китайскими и белорусскими. Поделился впечатлениями от увиденного в столице Летних Олимпийских Игр и ответил, что думает по поводу бойкотирования Олимпиады со стороны известных западных политиков.

Как и всякий визит такого уровня – это очередная ступенька, на которую поднимаются двухсторонние отношения. Беларусь и Китай выбрали себе стратегический уровень взаимодействия. Удержаться на котором позволит большая расторопность и значительная интенсификация отношений на всех уровнях. И языковой барьер и 7 тысяч километров – в этом не могут быть преградой.

