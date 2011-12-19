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Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ира, официально провозглашен «последователем» отца

19 декабря 2011 11:06
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Новости КНДР. Сердечный приступ у Ким Чен Ира случился во время рабочей поездки по стране.

Официальный траур в стране продлится до 29 декабря. Похороны назначены на 28 декабря в Пхеньяне. Как сообщается, на них не будут приглашать иностранные делегации.

Весть о кончине северокорейского вождя Ким Чен Ира вызвала падение котировок на ведущих азиатских фондовых биржах. Сильнее всего на это отреагировала фондовая площадка в Сеуле, чей индекс обрушился почти на 4,5%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом, основной негатив на рынке по-прежнему задает неутешительная финансовая ситуация в ЕС.

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