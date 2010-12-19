Казимира Дануте Прунскене о выборах Президента Беларуси: Считаю, что наличие нескольких кандидатур – это проявление демократии

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает первый премьер-министр Литовской Республики после восстановления независимости Казимира Дануте Прунскене.

Беларусь участвует в программе «Восточное партнерство». И нам, конечно, интересно, как затрагивает это нашего соседа, Литву.

Партнерство с соседней страной всегда очень важно. Потому что оно имеет много преимуществ. Мы друг друга лучше знаем, чем далекие страны, за многие десятилетия мы имеем наработки. У нас бывшая совместная историческая государственность. Да и личные симпатии, понимание друг друга, схожая культура. Поэтому сотрудничество во всех областях, также и в экономике, имеет определенные основы, предпосылки.

Мы знаем, что инициатором «Восточного партнерства» была Польша. Но в последнее время создается впечатление, как будто Литва хочет перехватить инициативу и быть адвокатом Беларуси в Евросоюзе. Это так?

Нам бы хотелось, чтобы это выглядело и происходило так. Потому что партнерство – это больше шансов для каждой стороны. Больше возможностей создавать инвестиционные, культурные проекты. А это больше жизни, больше рабочих мест, больше доходов для населения. Инициативы литовских политиков, бизнесменов – это польза для Литвы и Беларуси.

Несколько недель назад западное информационное агентство сообщило, что на закрытой встрече с послами Евросоюза нынешний президент Литвы заявила следующее, цитирую: «Александр Лукашенко – гарант экономической и политической стабильности и независимости Беларуси». Получается, что, по сути, Даля Грибаускайте выразила поддержку действующему Президенту накануне выборов. А как Вы прокомментируете этот факт?

Я отождествляю это желанием Дали Грибаускайте иметь стабильный регион. Регион, где экономика, взаимные политические и культурные отношения стабильны и безопасны. А ведь стабильный регион – это очень важно для нашего мира, будущего, для роста благосостояния людей.

Я такой подход президента одобряю. Но, конечно, когда прибавляются конкретные лица, имена, особенно в предвыборное время, комментарии бывают более острые и более цитируемые. Поэтому я говорю, что нам важны все соседи: и Польша, и Беларусь, и Россия, и Латвия. Потому что мы из региона никуда не уйдем. А раз регион стабильный и нет потрясений, как сейчас, то это также для нас важно.

Но ведь еще несколько лет назад контакты, в первую очередь, политические контакты с Беларусью, были не такими интенсивными. Что-то изменилось?

Прежде всего, изменилась ситуация на верхних уровнях власти. Наш сегодняшний президент больше оглядывается на соседние станы. Особенны в этом плане встречи с белорусским лидером, главой государства.

В основном, никогда не было такого, чтобы Литва, за исключением некоторых политических партий, была недружелюбна к Беларуси. Особенно если речь идет о простых людях, о деятелях культуры, науки, бизнесменах. Очень важно, чтобы в этом не различались мнения граждан, общественных организаций и, конечно, представителей власти.

Мы желаем во всех вкладах Беларуси удачного развития.

Вероятно, вы следите за предвыборной кампанией в Беларуси. По Вашему мнению, есть ли прогресс в организации выборов в нашей стране?

Я, конечно, заинтересована, чтобы все происходило демократически, чтобы все были допущены, имели шансы для выборов. Считаю, что наличие нескольких кандидатур – это проявление в этом плане демократии.

Что касается итогов, то, конечно, скоро все будем знать их.

Что касается соседей, то будем воспринимать так, как это решили сами люди. Одабривая те результаты, которые покажет подсчет голосов.