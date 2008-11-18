Каждая неблагополучная семья должна быть на личном контроле у местных чиновников

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу выполнения 18-го Декрета Президента.

Этот документ два года назад определил, как детей из неблагополучных семей должно поддержать государство. Тогда было принято и юридически обосновано решение: в принудительном порядке заставлять горе-родителей работать и часть средств перечислять государству на воспитание их детей. Сегодня Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес многих высокопоставленных чиновников, обвинив их в бездействии и невыполнении поручений Президента.

"О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" – так официальной звучит 18-й Декрет Президента. Правда, когда два года назад документ был подписан, вряд ли кто-то предполагал, что дополнительные меры больше будут похожи на основные. Слишком многое должен был изменить документ в жизни таких семей. Открывая совещание, глава государства еще раз обосновал такие радикальные меры, принимаемые к родителям, отказавшимся от своих детей.

Нынешнее совещание – возможность подвести итоги выполнения Декрета и обозначить проблемы. А их оказалось немало. Выяснилось – выселить из собственных квартир алкоголиков непросто, и так же непросто устроить их на работу. Ведь для этого приходится их заново обучать, сообщает заместитель премьер-министра Александр Косинец. А затем судам выносить повторное постановление о перетрудоустройстве. Александр Лукашенко подобную процедуру называет не иначе как юридическим бюрократизмом.



Сегодня расходы на содержание детей обязаны возмещать чуть менее 30 тысяч человек. В службе занятости населения на данный момент – 24 тысячи судебных постановлений об обязательном трудоустройстве. Обеспечить рабочими местами всех нерадивых родителей пока не удается. Причин немало: одни находятся под следствием, другие оформляются в ЛТП, третьи используют любой повод, чтобы уклониться от подобной трудотерапии. Впрочем, как стало сегодня известно, придя на рабочее место принудительно трудоустроенные особенных усилий не прилагают. А многие, из них и вовсе, "пропадают" сразу после получения направления на работу.

Общая сумма задолженности перед государством – 100 миллиардов белорусских рублей. Александр Лукашенко считает, что виной всему бездействие, личное безразличие чиновников и потребовал более слаженного механизма взаимодействия. Александр Лукашенко предупредил: буквально с завтрашнего дня начнется проверка каждого населенного пункта, каждой деревни. Ответственность за всю информацию о неблагополучных семьях, отныне, на руководителях местных исполкомов.

За круглым столом сегодня не только высшие чины. К разговору пригласили всех, кто так или иначе связан с проблемой. Рядом с министрами сотрудники комиссий по работе с несовершеннолетними, местные чиновники. Кому как не им знать истинную картину. К ним обращается и глава государства.

Этих людей нужно заставить трудиться, заявил Александр Лукашенко. До сих пор процент возмещения нерадивыми родителями расходов государства на содержание их детей остается невысоким – менее 40%. И похоже, добавил Президент, заставить трудиться придется и некоторых высокопоставленных чиновников. Чьи профессиональные интересы в эти два года не выходили за рамки собственных кабинетов. Уже к 1 декабря Администрации Президента и Совету министров необходимо внести новые предложения.

В то же время каждый второй из шести тысяч детей, нуждающихся в защите государства, только в этом году вернулся в родную семью. Специалисты считают, что это – результат ужесточения мер к нерадивым родителям. Вот во многих неблагополучных семьях задумались – и вместо судебных взысканий или принудительных работ выбрали заботу о собственных детях.