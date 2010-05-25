Казахстан, Россия и Турция могут подключиться к «Восточному партнерству»

Об этом предварительно договорились в польском Сопоте главы внешнеполитических ведомств на неформальной саммите государств- участниц инициативы ЕС.

Белорусская сторона также предложила создать восточный форум развития для деловых кругов. Это поможет наладить прямой диалог бизнесменов стран-партнеров. Речь шла и о финансировании совместных проектов. Их должны поддерживать европейские финансовые институты. Предложения нашей стороны одобрили не только члены Восточного партнерства, но и Испания, которая в этом году председательствует в ЕС.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Партнерство — это не только политический проект. Эта гораздо более широкая программа, эффект которой должны ощутить и регионы, и люди, живущие в этих регионах. В частности, мы считаем, что серьезные проекты должны осуществляться в области энергоэффективности, транзита энергии и защиты интересов транзитных государств, вопросы, связанные с совершенствованием инфраструктуры, транспорта. И мы хотим видеть упрощение контактов между людьми, живущими в этих регионах, минимизацию процедур получения виз.