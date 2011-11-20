Казахский политолог: Сейчас хотят сделать парламент сильным игроком. Чтобы он в случае возможной передачи власти оказал поддержку любому преемнику действующего президента

Президент Назарбаев в срочном порядке распустил парламент. А дело было так: депутаты Мажилиса — так называется нижняя палата парламента – попросили президента Назарбаева распустить их и поскорее избрать новый состав. Мотивация весьма простая, если не сказать уж слишком простая. Казахские депутаты предлагают провести выборы не в августе, а зимой, в самом начале года, поскольку ожидают новую волну экономического кризиса, и не хотели бы, чтобы госорганы отвлекались на выборы, а лучше бы сосредоточились на экономике. Понятно, что есть и другие предположения. Например, казахские оппозиционеры говорят, что выборы специально перенесли на период снежных буранов, которые затрудняют агитацию. Хотя вторая партия в парламент, — а сегодня там только одна партия власти заседает, — все равно в Мажилис должна попасть. Намек на многопартийность. Все-таки Казахстан вступает не в азиатский, а в ЕВРАзийский союз. Какие-то намеки на европейские традиции и определенные знаки Европе в ответ на критику, которая не раз звучала в адрес властей Казахстана, — вот Казахстан подает такие намеки, что мы тоже следуем каким-то современным традициям.

Указ о роспуске нижней палаты парламента Нурсултан Назарбаев подписал в ночь с 15 на 16 ноября. Депутатам дали два дня, чтобы собрать личные вещи в рабочих кабинетах, и два месяца, чтобы освободить служебные квартиры. В минувшую среду теперь уже экс-мажилисменов в последний раз собрали всех вместе для решения так называемых оргвопросов. И вот что говорят оставшиеся без работы депутаты.

Мухтар Тиникеев, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого созыва:

Необходимо сейчас освободить кабинеты, жилье до Нового года.

Серик Конакбаев, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого созыва

С сегодняшнего дня мы уже не пользуемся машинами, нам отключили междугороднюю связь.

Судя по настроению, таким поворотом событий депутаты ничуть не расстроены. По меньшей мере, треть рассчитывает на новый мандат. Понятно, что роспуск Мажилиса – это не инициатива парламентариев. Такие решение прорабатываются и принимаются в Администрации Президента, говорят политологи. А депутаты просто исполняют роль громкоговорителей.

Досым Сатпаев, политолог:

Сейчас хотят более или менее сделать парламент определенным сильным игроком. Для чего? Для того чтобы он выступил в роли коллективного преемника, то есть той самой структуры, которая сможет в случае возможной передачи власти более или менее оказать поддержку любому преемнику действующего президента.

Пока же нет и намека на смену власти. Наоборот, создавая новую систему сдержек и противовесов, Нурсултан Назарбаев только укрепляет свои позиции. В победе правящей партии «Нур Отан» никто не сомневается. По данным соцопросов, уже сейчас за нее готовы отдать голоса 86% избирателей.

Султан Акимбеков, директор центра политического анализа

Тут вопрос даже не в том, сможет ли «Нур Отан» набрать свой процент, а вопрос в том, сможет ли какая-то из партий преодолеть семипроцентный барьер.

И все же Мажилис после досрочных выборов в любом случае будет, как минимум, двухпартийным. Мандаты получит та партия, которая по итогам голосования просто займет второе место.

Что касается оппозиции, в Казахстане она разобщена. Деятельность коммунистической партии и вовсе по суду приостановлена на полгода. Тем не менее, уже все политические силы заявили о своем желании участвовать в предвыборной гонке. Правда шансов у какой-нибудь третьей партии попасть в парламент практически нет, говорят эксперты.