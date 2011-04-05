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Кассационная жалоба участников беспорядков 19 декабря Новика, Молчанова и Отрощенкова отклонена

05 апреля 2011 19:11
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Приговор, вынесенный 2 марта судом Фрунзенского района Минска, остался без изменений.Такое решение сегодня приняла коллегия Мингорсуда. Как сообщалось, Александр Молчанов приговорён к 3 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Александр Отрощенков и Дмитрий Новик приговорены соответственно к 4 и 3,5 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Все эти люди признаны виновными по 293 статье уголовного кодекса Беларуси — участие в массовых беспорядках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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