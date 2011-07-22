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Кассационная жалоба по делу В. Некляева не удовлетворена Мингорсудом

22 июля 2011 12:07
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Также суд не удовлетворил кассационную жалобу по делу Андрея Дмитриева, бывшего руководителя избирательного штаба экс-кандидата на президентский пост, сообщает БелТА.

Судебный процесс по этому делу начался 5 мая. Приговор огласили 20 мая, сообщает. Владимир Некляев был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года, а Андрей Дмитриев – к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Оба были признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного Кодекса Республики Беларусь – «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

# общество

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