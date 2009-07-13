Каспийский газ пойдет в Европу в обход России

Сегодня в Анкаре подпишут соответствующее соглашение.

Турция и ещё четыре страны ЕС – Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия – должны подписать межправительственное соглашение по строительству газопровода Nabucco, по которому каспийский газ в обход России будет доставляться в Центральную Европу через Турцию и Балканы.

Ожидается, что на церемонии подписания некоторые страны будут представлены главами государств и правительств. Уже известно, что среди них будет президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщают информагентства. Напомним, в минувшую пятницу также Баку и Ашхабад заявили о готовности участвовать в проекте Nabucco.

Напомним, до последнего времени узким местом Nabucco была неопределенность с поставщиками газа для этого проекта. Это давало повод Москве, активно продвигающей идею строительства по дну Черного моря газопровода «Южный поток», скептически оценивать перспективы реализации альтернативного проекта. Премьер Владимир Путин призывал европейских партнеров подумать, «прежде чем вкладывать миллиарды долларов в «трубу», откуда возьмется газ для этой «трубы».

Ответ на этот вопрос дал в пятницу президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. На заседании кабинета министров он заявил, что в стране имеются значительные объемы товарного газа. И этот газ будет направлен в обход традиционных маршрутов транзита, пролегающих через Россию.

– Туркменистан, приверженный принципам диверсификации вывода своих энергоносителей на мировые рынки, намерен задействовать имеющиеся возможности для участия в крупных международных проектах – таких, к примеру, как проект Nabucco, – подчеркнул Бердымухамедов. Это заявление немедленно поддержал заместитель госсекретаря США Уильям Бернс, проводивший в Ашхабаде переговоры.

Участниками проекта Nabucco стоимостью 7,9 млрд евро (12,3 млрд долларов) являются австрийская компания OMV, венгерская MOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкая Botash и немецкая RWE. Каждый из участников консорциума «Международная компания Набукко» обладает равными долями по 16,67%. Начало строительства газопровода длиной 3300 км и мощностью 31 млрд кубометров газа в год намечено на 2011 год. Первые поставки сырья должны начаться в 2014 году.